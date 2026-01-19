Moras Graziella in Paludetto

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito Renzo,
il figlio Massimiliano con Francesca, i nipoti Tommaso e Deva e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 20 gennaio
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Graziella giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Graziella Moras .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo