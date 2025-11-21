Morassut Ina ved. Maschio

di anni 101
Ne danno il triste annuncio le figlie Mila e Neria,
i generi, i nipoti, la pronipote e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 22 novembre
alle ore 15.00 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie
ove la cara Ina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.00 in Santuario si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Ina Morassut