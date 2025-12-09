Nardo Maria Vittoria ved. Roncadin

di anni 96
Ne danno il triste annuncio le figlie Lucia ed Iris,
i generi Valerio e Antonello, i nipoti Ivan con Lisa e Fabio con Ghita,
il fratello Padre Riccardo, la sorella Scolastica e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11 dicembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cimpello
ove la cara Maria Vittoria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cimpello.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.