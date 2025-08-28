Norma Franceschin ved. Toffolo

di anni 88
Ne danno il triste annuncio
i figli Elena e Lorenzo, il genero Bruno,
i nipoti Arianna, Filippo e Maya e i parenti tutti.
Sarà possibile dare l’ultimo saluto alla cara Norma
venerdì 29 agosto alle ore 11.00
presso la tomba di famiglia nel cimitero di San Foca.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne
la cara memoria.
