Ottavio Fornasier

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie Ilva, i figli Orietta e Andrea,
il genero Gianpietro, la nuora Elena, i nipoti Elena, Irene, Matteo e Lisa,
il fratello Padre Natalio, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 28 febbraio
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Rauscedo
ove il caro Ottavio giungerà dall’ospedale civile di Spilimbergo.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
