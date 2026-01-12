Pantarotto Franca ved. Filipetto

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio con Lorella, la figlia Rita con Stefano, i nipoti, i pronipoti, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 13 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Franca giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Franca Pantarotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo