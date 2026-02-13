di anni 78
Ne danno il triste annuncio: le sorelle, la cognata, il cognato,
i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani Sabato 14 Febbraio alle ore 15:oo,
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n.16, a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Giuseppe proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Perissinotto Giuseppe Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo