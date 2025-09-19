Pia Cesselli ved. Bellomo

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Omar e Sandra,
le nipoti Angela e Teresa ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 22 settembre
alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove la cara Pia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pia Cesselli .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo