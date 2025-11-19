Pier Costanzo Bortolussi

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie Claudia,
le figlie Marina e Samantha, i generi Julio e Gabriele,
il nipote Manuel, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 21 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove il caro Pier Costanzo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.