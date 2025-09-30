Pierina Ferrazzo ved. Giacomel

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la figlia Micaela con Tullio,
i nipoti Samuele con Tatiana, Giulio con Anna, Giovanni,
le sorelle Dina e Novella, il fratello Gianni con Laura
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 2 ottobre alle ore 16.00
nella Chiesa Parrocchiale di San Foca,
ove la cara Pierina giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pierina Ferrazzo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo