Pierina Truccolo

Ne danno il triste annuncio i figli Alice e Fabio,
il genero Giovanni, i nipoti Raffaele e Francesco,
il fratello Bruno, la cognata Maria e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 13 marzo alle ore 15.00
nella chiesa arcipretale di San Lorenzo a Roraigrande,
ove la cara Pierina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Roraigrande.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.