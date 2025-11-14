di anni 97
Ne danno il triste annuncio il figlio Renzo con Vilma, la figlia Paola con Bruno, i nipoti Stefano, Cheti e Serena, i pronipoti Sofia e Francesco.
I funerali si terranno Lunedì 17 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Pietro giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Pietro verrà ricordato in modo particolare durante la S.Messa di Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere al centro diurno “Il nostro tempo” di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pietro Fregonese .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo