Pinazza Maria ved. Silvestrin

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, i nipoti,
il fratello, la sorella, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 16 gennaio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Pinazza .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo