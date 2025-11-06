di anni 92
Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Teresa e Antonella,
il genero Bepi, i nipoti Marco con Elena, Matteo con Serena
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 7 novembre alle ore 15.00
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Primo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE
ALLA “VIA DI NATALE” DI AVIANO.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Primo Andrigo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo