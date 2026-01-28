Raffin Gino

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli,
i generi, le nuore, i nipoti,
i pronipoti, la sorella ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 30 gennaio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Gino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 29 gennaio
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma offerte da devolvere alla “Via di Natale” di Aviano.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
