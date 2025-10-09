19.6 C
Pordenone
giovedì , 9 Ottobre 2025
Renzo Giacomini di anni 72

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella,

i figli Linda con Enrico, Ilario con Francesca, Cinzia con Luca e Giulia con Michele,

gli adorati nipoti Niccolò, Matilde, Arianna, Adele e Clarissa,

il fratello Sergio, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 8 ottobre 2025

__________

I funerali avranno luogo sabato 11 c.m. alle ore 10.30

nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma

giungerà dal locale Ospedale Civile.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.

Venerdì 10 c.m. alle ore 19.15 in Duomo

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Renzo.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

