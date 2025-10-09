Renzo Giacomini di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella,
i figli Linda con Enrico, Ilario con Francesca, Cinzia con Luca e Giulia con Michele,
gli adorati nipoti Niccolò, Matilde, Arianna, Adele e Clarissa,
il fratello Sergio, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 8 ottobre 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 11 c.m. alle ore 10.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
Venerdì 10 c.m. alle ore 19.15 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Renzo.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it