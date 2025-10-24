di anni 89
Ne danno il triste annuncio i figli
Antonella, Paolo, Alessandro, Giuliana e Francesco,
le nuore, i generi, i nipoti, i fratelli, la sorella, e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 27 ottobre alle ore 15.30
nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco
ove il caro Renzo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato domenica alle ore 18.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura nel cimitero di Roraigrande.
NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE
ALLA MISSIONE SALESIANA DI SAN CARLOS IN BOLIVIA.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Renzo Missinato .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo