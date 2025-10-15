di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie Aurora,
i figli Gianluca, Maida e Sara,
la nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti,
la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 17 ottobre
alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove il caro Riccardo giungerà dal locale cimitero.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Non fiori ma un pensiero ed una preghiera.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Riccardo Gramola .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo