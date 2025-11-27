Rizzetto Luigi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio:
i figli Mauro con Cristina e Cesarina con Virginio,
i nipoti Fabrizio, Alessandro, Nicola e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Venerdì 28 Novembre alle ore 15:00
nella chiesa Parrocchiale di San Giuseppe di Borgomeduna,
giungendo dalla Casa Funeraria “San Marco”
in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Luigi,
troverà sepoltura nel cimitero di Visinale.
Giovedì sera alle ore 19:15 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora,
quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigi Rizzetto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo