Romanet Rina

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio,
il fratello, la cognata, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 12 dicembre alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Cusano ove la cara Rina
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rina Romanet .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo