Rosario Mozzon

di anni 100
Ne danno il triste annuncio i figli Mario, Loris e Maria Teresa, la nuora Nicoletta, il genero Giuseppe, le nipoti Marta, Chiara, Elisa, Sara ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Lunedì 29 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Chions ove il caro Rosario giungerà dalla Casa Di Riposo “Solidarietà” di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Chions.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio