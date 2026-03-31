Rosetta Cavalsi ved. Mazzon

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il figlio Aldo,
le nuore Enza e Antonella, gli adorati nipoti Ioanna, Chiara e Matteo,
la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 1 aprile
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Orcenico Inferiore
ove la cara Rosetta giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria
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