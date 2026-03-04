“Rosetta” Rosa Marson ved. Pilot

di anni 84
La ricordano: i figli Marta, Susy e Lucio,
il genero Walter, la nuora Sabrina, gli adorati nipoti Simone, Tommaso e Alice,
la sorella Gina, il cognato Gianfranco e parenti tutti.
Il rito funebre si svolgerà domani Giovedì 5 Marzo alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
Dopo la cerimonia la cara Rosetta, troverà sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa, verrà recitato il Santo Rosario.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
La famiglia ringrazia anticipatamente, quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rosa Marson . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo