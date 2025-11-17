Ruggero Pigat

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
le nuore, i nipoti, la pronipote ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Martedì 18 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Villotta,
ove il caro Ruggero giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitao il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.15 dopo la S. Messa
nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Villotta.
