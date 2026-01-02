Saccaro Armando

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella, i nipoti Gino e Paola, gli amici ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Lunedì 5 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Armando giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Armando verrà ricordato in modo particolare durante la S.Messa di Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Armando Saccaro .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo