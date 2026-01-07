Saccon Evaristo

di anni 99
Ne danno il triste annuncio le figlie Orianna e Milena, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Venerdì 9 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Corva ove il caro Evaristo giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Corva.
Non fiori ma offerte per il C.R.O. di Aviano.
Non fiori ma offerte per il C.R.O. di Aviano.