Sandra Rosset ved. Diana

Ne danno il triste annuncio: le figlie Anna Lisa e Laura, i generi Michele e Paolo, gli adorati nipoti Consuelo, Luca ed Elisa, la sorella, il fratello, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 2 settembre alle ore 15,30 partendo in auto dall’abitazione dell’estinta in via S. Foca, 17 per la Chiesa Parrocchiale di Sedrano.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Sedrano.

Il S. Rosario verrà recitato questa sera, venerdì 1 settembre, alle ore 19,00 in abitazione.

Non fiori ma eventuali offerte al gruppo volontari di S. Quirino.

