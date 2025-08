Sandra Vittoria Mascarin in Bassan

Con cuore pesante annunciamo la scomparsa di Sandra Vittoria Bassan, un’amata madre, nonna, moglie, sorella, zia, vicina e amica, che ci ha lasciato all’età di 78 anni. Alla fine degli anni sesanta, è partita da Azzano Decimo per Terra Nova, una Provincia del Canada, con grandi sogni di una vita migliore e di nuove opportunità per lei e la sua famiglia. La sua nuova vita in Canada è stata caratterizzata da resilienza, coraggio e determinazione.

Madre di quattro figli, ha dedicato la sua vita a crescere e sostenere i suoi figli. Era un pilastro di forza (veramente una roccia), mettendo sempre in primo piano i bisogni della sua famiglia e degli altri. La sua natura incrollabile e i suoi sforzi instancabili hanno assicurato che i suoi figli avessero ogni opportunità di avere successo e indipendenza nella vita.

Faceva parte di una piccola ma importante comunità di italiani che si sono trasferiti a Terra Nova. Insieme a questa comunità di immigrati italiani ha realizzato piani ambiziosi per lavorare e crescere la famiglia in un posto molto lontano dall’Italia. Era un leader del gruppo – dalla gestione di eventi alla celebrazione di feste al mantenimento delle tradizioni italiane. Ha imparato l’inglese da sola e si è integrata nella comunità canadese attraverso la chiesa, il cibo, la scuola e la famiglia. È stata intervistata in modo colorato da Peter Gzowski, l’acclamato giornalista della radio nazionale canadese, a proposito delle sue esperienze come immigrante italiana vivendo a Terra Nova.

Aveva una grande passione per il giardinaggio. Il suo pollice verde era evidente nel giardino spelendente che coltivava con cura ogni anno. Trovava enorme gioia nel coltivare qualsiasi pianta, dai bellissimi fiori alle verdure abbondanti. La sua abilità nel giardinaggio era una fonte di immenso orgoglio anche per tutto il quartiere.

Era una cantante con doni musicali interamente autodidatti. Era un membro integrale del coro della chiesa di Torbay, sempre a Terra Nova, per decenni. La sua interpretazione annuale di Astro del Ciel ha sempre illuminato il periodo natalizio per la congregazione di Torbay. Viaggiando per frequentare concerti di Celine Dion, Sarah Brightman, Michael Bublé e molti altri, ha trovato una gioia incredibile nel condividere il suo apprezzamento musicale.

Era una nota sarta. Innumerevoli matrimoni, balli, lauree, riunioni, cerimonie e celebrazioni sono stati perfettamente disgegnati e magnificamente migliorati dal suo riconoscibile lavoro manuale e apprezzamento stilistico. Le tendenze di moda di ogni decennio erano segnalate nella sua stanza da cucito. Dalle intricate perline agli strati di pizzo, le sue creazioni di “haute couture” sono state realizzate su misura con cuore e grande talento.

Aveva la passione di fotografare innumerevoli ricordi di compleanni, anniversari, vacanze, eventi e feste – sempre meticolosamente documentati per poter condividere con tutti. Le sue pareti erano sempre ricoperte di foto gioiose di riunioni di famiglia.

Era anche una cuoca favolosa. Dalla sua pizza ai dolci al risotto, ha servito numerosi amici, ospiti, visitatori, turisti e vicini nel corso degli anni. Il suo piatto famoso di lasagne si è fatto strada a tutti, dai passeggeri bloccati dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 alla facoltà della scuola di Torbay alla fine di ogni trimestre scolastico. Il tavolo in cucina era sempre pieno.

La sua eredità vive attraverso i suoi figli, che portano avanti i suoi valori di lavoro intenso, indipendenza e amore per la vita all’aria aperta. Sarà ricordata per il suo spirito incrollabile, la sua dedizione alla famiglia e le sue capacità di vedere, tenere e creare cose di pura bellezza.

Sandra amava davvero Terra Nova e la comunità di Torbay, dove era membro attivo della Parrocchia della Santissima Trinità e di vari gruppi comunitari come L’istituto delle donne. Era molto socievole e partecipava sempre agli eventi della comunità come fiere dell’artigianato, concerti, escursioni, tè pomeridiani, e cene-teatro, e spesso aiutava nelle raccolte fondi. Aveva splendidi ricordi della sua partecipazione ai tornei di hockey, alle gite di scuola con la banda scolastica e al volontariato in cucina al club sportivo.

Un enorme ringraziamento va anche a tutti coloro che le hanno prestato assistenza e supporto, circondandola di amore e calore quando ne aveva più bisogno.

Lascia suo marito Pierantonio; i figli Andrea con Lara, Daniela con Greg, Mario con Maggie e Sara con Steve; i nipoti Aviana, Luca, Matteo e Nora; le sorelle Donata e Pia con Luigi; i cognati Renato con Anita e Fernanda Bassan e innumerevoli amici sia in Canada che in Italia. Che la sua memoria sia una benedizione per sempre per tutti coloro che l’hanno incontrata, conosciuta e amata.

Invece di fiori, vi invitiamo a fare una donazione alla Società canadese per il cancro ovarico (sito: ovariancanada.org) oppure un’altra organizzazione benefica di vostra scelta per ricordare sempre il suo fuoco e spirito.