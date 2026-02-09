Santin Rita

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la sorella Lina,
il cognato Enzo, i nipoti ed i pronipoti.
I funerali avranno luogo lunedì 9 febbraio alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove la cara Rita giungerà dalla Casa Funeraria
San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato domenica 8 febbraio,
alle ore 19.30, nella chiesa stessa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
