Savio Pietro

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie, Maria,
le figlie Daniela e Augusta, i cari Vasyl, Olga, Khrystyna e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 9 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove il caro Pietro giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Bannia.
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pietro Savio Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo