Secondiano Anese

di anni 95
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria,
i figli Gianfranco, Annarita e Stefania, la nuora, il genero,
i nipoti, la sorella, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 27 agosto
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove il caro Secondiano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
