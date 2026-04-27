di anni 86
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Teresa Maria, i figli Roland e Doris,
la nuora Sara, il genero Alberto, i nipoti Andrea, Elena, Arianna e Daniel,
la sorella, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 28 aprile
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Poincicco
ove il caro Severino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla Via di Natale di Aviano.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringraziano le infermiere per l’assistenza domiciliare
e tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Severino Di Marco . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo