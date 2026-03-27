Severino Manias (Ino)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie Nadia, le figlie Fabiana con Moreno e Sara con Mario, i nipoti Marco, Riccardo ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 28 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Severino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Severino Manias . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo