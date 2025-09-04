Ne danno il triste annuncio i nipoti tutti.
I funerali si terranno Venerdì 5 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Villotta ove il caro Silvio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario questa sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Silvio Campagna .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo