Spadotto Natalina ved. Vazzoler

Ne danno il triste annuncio i figli Angelo e Mirella,
la nuora, il genero, i nipoti, i pronipoti,
i fratelli, la sorella, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 20 dicembre
alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo
ove la cara Natalina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Area Giovani del C.R.O. di Aviano.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Natalina Spadotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo