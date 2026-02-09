Sr. Maria Benigna Maria Piera Tramontin

di anni 84
__________
Lo annunciano le Consorelle
della Comunità monastica del Monastero della Visitazione,
le sorelle Angela e Maria Chiara, il fratello Ludovico,
i cognati Iginio, Annalisa, Nella e i nipoti tutti.
__________
San Vito al Tagliamento, 9 febbraio 2026
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 11 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa del Monastero.
Martedì 10 c.m. alle ore 20.00 nella chiesa medesima
sarà recitato il S. Rosario.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno
onorarne la memoria e unirsi a noi nella preghiera.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it