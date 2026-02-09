12 C
Sr. Maria Benigna Maria Piera Tramontin

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 84

 

__________

 

 

Lo annunciano le Consorelle

della Comunità monastica del Monastero della Visitazione,

le sorelle Angela e Maria Chiara, il fratello Ludovico,

i cognati Iginio, Annalisa, Nella e i nipoti tutti.

 

__________

 

 

San Vito al Tagliamento, 9 febbraio 2026

 

__________

 

 

I funerali avranno luogo mercoledì 11 c.m. alle ore 10.30

nella chiesa del Monastero.

 

Martedì 10 c.m. alle ore 20.00 nella chiesa medesima

sarà recitato il S. Rosario.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno

onorarne la memoria e unirsi a noi nella preghiera.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

