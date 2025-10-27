Stefano Lucci

di anni 67
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa,
la figlia Lisa, il figlio Simone con Veronica, la nipote Sofia,
il fratello Massimo, il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 27 ottobre 2025
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 29 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 28 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Stefano.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
