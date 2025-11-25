Suor Concetta Trevisan Figlia di Maria Ausiliatrice

di anni 89
__________
Ne danno l’annuncio i fratelli Corrado, Lorenzina, Alberto,
Agnese, Adriano e Alfio, le cognate, i nipoti, i parenti tutti,
l’Ispettrice, le consorelle dell’Ispettoria Triveneta ed in particolare
le consorelle della Comunità di Casa Madre Clelia.
Conegliano – Gleris di San Vito al Tagliamento, 24 novembre 2025
__________
Martedì 25 c.m. alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Gleris
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Suor Concetta.
La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 26 c.m. alle ore 9.30
presso la Cappella di Casa Madre Clelia in Conegliano.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Conegliano.
__________
Si ringrazia fin d’ora quanti interverranno alle esequie
o faranno dono della loro preghiera in suffragio della cara Suor Concetta.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it