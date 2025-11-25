8.3 C
Suor Concetta Trevisan Figlia di Maria Ausiliatrice

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 89

__________

Ne danno l’annuncio i fratelli Corrado, Lorenzina, Alberto,

Agnese, Adriano e Alfio, le cognate, i nipoti, i parenti tutti,

l’Ispettrice, le consorelle dell’Ispettoria Triveneta ed in particolare

le consorelle della Comunità di Casa Madre Clelia.

Conegliano – Gleris di San Vito al Tagliamento, 24 novembre 2025

__________

Martedì 25 c.m. alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Gleris

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Suor Concetta.

La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 26 c.m. alle ore 9.30

presso la Cappella di Casa Madre Clelia in Conegliano.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Conegliano.

 

__________

 

 

Si ringrazia fin d’ora quanti interverranno alle esequie

o faranno dono della loro preghiera in suffragio della cara Suor Concetta.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

