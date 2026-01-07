Tesolin Augusta Suor Maria Geltrude

di anni 103
Ne danno il triste annuncio le Suore Pie Discepole del Divin Maestro, la sorella Selmira, i nipoti ed i parenti tutti.
Suor Maria Geltrude verrà ricordata in modo particolare durante la S.Messa
di Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo.
