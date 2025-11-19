9.8 C
Pordenone
mercoledì , 19 Novembre 2025
Valentina Mitri in Segatto

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 40

__________

Ne danno il triste annuncio il marito Marco, le figlie Anna ed Emma,

la mamma Emanuela, il papà Daniele con Manuela, il fratello Andrea,

il suocero Rolando, la cognata Clara, la nonna Teresa ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 18 novembre 2025

__________

I funerali avranno luogo venerdì 21 c.m. alle ore 15.00

nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Giovedì 20 c.m. alle ore 19.10 in Santuario

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Valentina.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del C.R.O. di Aviano, dell’Hospice e dell’A.D.I. di San Vito per le amorevoli cure prestate.

NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute al C.R.O. di Aviano e all’Hospice “Il Gabbiano” di San Vito.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

