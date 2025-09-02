Valerio Gaiotti

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, i generi, i nipoti,
la sorella, il cognato ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Giovedì 4 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Corva ove il caro Valerio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordonene.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
