Vanna Contardo in Bortolussi

di anni 86
Ne danno il triste annuncio:
il marito, il figlio, la nipote ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 12 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Arzene.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Arzene.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesetta di S. Margherita si reciterà il S. Rosario.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
