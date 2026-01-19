Varuzza Maria Teresa ved. Reschiotto

di anni 79
Ne danno il triste annuncio: i figli Luisa con Angelino e Angelo con Sandra,
i nipoti Andrea e Daniele con Arianna, i pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Martedì 20 Gennaio alle ore 15:oo
nella chiesa Parrocchiale di Rivarotta, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
Dopo la cerimonia la cara Maria Teresa proseguirà per la cremazione.
Lunedì sera alle ore 19:30 in chiesa, verrà recitato il Santo Rosario.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere a Don Elvino (Kenya).
La famiglia ringrazia in modo particolare la signora Ecaterina
per le amorevoli cure prestatele e quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Teresa Varuzza Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo