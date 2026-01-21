Zaffalon Giuseppe

di anni 66
Ne danno il triste annuncio: Lucia, il fratello Giorgio con Annalisa e Alex,
il figlio Mirko e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Giovedì 22 Gennaio alle ore 15:oo
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Giuseppe,
proseguirà per la cremazione.
Mercoledì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora, quanti
vorranno onorarne la memoria.
