10.4 C
Pordenone
mercoledì , 15 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Nord Est

Nord Est

Una Barcolana mai vista, grande successo per la regata triestina

Redazione Pordenone -
Nord Est

Giornata vittime incidenti lavoro, aumentano infortuni mortali in Fvg

Redazione Pordenone -
Nord Est

Al via con 1865 equipaggi Barcolana57. C’è anche il campione Dean Barker. Vince ancora Arca di Benussi

Redazione Pordenone -
Nord Est

“Magici Intrecci Autunnali” al Castello di Strassoldo di Sopra, 10, 11 e 12 ottobre

Redazione Pordenone -
Nord Est

“Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” nella Barcolana

Redazione Pordenone -
Nord Est

Coro del Fvg, l’11 ottobre intrecci liederistici a Pordenone

Redazione Pordenone -
Nord Est

Vuoi comprare un’auto usata online? Ecco come capire se è in buone condizioni

Redazione Pordenone -
Nord Est

Bonus express: promozioni brevi a tempo limitato – opinione degli esperti di Spinbara

Redazione Pordenone -
Nord Est

Barcolana, al Villaggio il benvenuto al Batiscafo Trieste

Redazione Pordenone -
Nord Est

Barcolana, sabato di bonaccia, grande successo a Grado

Redazione Pordenone -
Nord Est

Una grande Neonis soffre, ma sbanca Cividale

luca Zigiotti -
Nord Est

Sabato 4 e domenica 5 ottobre mostra MATTONCINI a Città Fiera

Redazione Pordenone -
Nord Est

Foglietti illustrativi: la guida nascosta per la salute quotidiana

Redazione Pordenone -
Nord Est

Blockstreet: l’infrastruttura decentralizzata che alimenta l’ecosistema della stablecoin da 1 dollaro

Redazione Pordenone -
123...313Page 1 of 313

Da leggere

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.