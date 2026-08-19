Progetto Ram di Enac, voli passeggeri da Udine-Campoformido

FVG – Potrebbe rientrare nei progetti di Enac, l’ente nazionale aviazione civile, l’aeroporto di Udine-Campoformido per i collegamenti aerei nazionali interni del programma Ram che punta a punta a sviluppare una rete di collegamenti aerei intermodali a corto raggio (sui 500 km) per connettere città medie, aree interne e scali minori.

Il progetto Ram ha già trovato il via libera per gli aeroporti di prevede un piano di investimenti complessivo di circa 300 milioni di euro (finanziato con risorse interne dell’ente) per rilanciare una ventina di piccoli aeroporti e scali territoriali italiani. Lo sviluppo della rete è affidato alla società in house Enac Servizi.

Ad oggi sono stati preventivati a Roma Urbe, 18 milioni di euro; Siena Ampugnano (34,5 milioni); Rieti (10); Capua (8); Pavullo nel Frignano (6); Milano Bresso (9) e Viterbo (2). Dopo un primo assaggio del progetto con un volo Fano-Roma (nella foto il volo inaugurale), sono state avviate gli accordi per Roma-Urbe dove la gestione dei voli potrebbe essere affidata alla compagnia aerea bolzanina Sky Alps attiva da qualche anno con una flotta di turboelica Dash8 green. Poche settimane fa Enac ha sottoscritto un accordo con la regione Calabria per implementare l’aeroporto di Scalea, in Calabria.

Nel medio termine sono in fase di programmazione interventi su tutti gli altri scali del network affidato ad Enac Servizi (Arezzo, Belluno, Fano, Foligno, Lugo di Romagna, Palermo Bocca di Falco, Varese Venegono, Aquino, Ferrara San Luca, Latina, Ravenna, Udine Campoformido, Novi Ligure), oltre a scali gestiti da altri soggetti, come quello del Lido di Venezia. In Friuli Venezia Giulia è stato individuato Udine-Campoformido oggi riservato a voli di piccoli velivoli privati e di Aero Club. Per Gorizia, Enac ha recentemente disposto che chi subentrerà all attuale gestore non potrà non prorogare eventuali concessioni di costruzioni di immobili in sedime aeroportuale di attività industriali esistenti.

Ad oggi, tuttavia, per Campoformido non ci sono nè accordi con la Regione nè nessun altro provvedimento che possa fare intendere un avvio di attività aerea sullo scalo. Il progetto Ram di Enac prevede l’utilizzo di aerei con capacità di 9-15 posti per tratte sui 500 chilometri. Da Udine-Campoformido, quindi, si potrebbe raggiungere, ad esempio, Roma-Urbe, Milano-Bresso e altri scali del centro Italia, quali Siena, Ferrara, Ravenna e Fano. Al.Rin.