Pordenone
venerdì , 10 Ottobre 2025
“Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” nella Barcolana

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e il Marina Militare Nastro Rosa Tour tra i protagonisti della 57^ edizione della Barcolana, la più grande regata al mondo.

Il progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” torna a Trieste con uno spazio dedicato dove i visitatori potranno vivere il racconto di questa storica impresa che ha portato in giro per il mondo le eccellenze italiane.

Negli spazi del Tour Mondiale Vespucci, Marina Militare Nastro Rosa Tour e Barcolana è stata annunciata un’importante novità in programmazione per il prossimo anno: il “Marina Militare Nastro Rosa Il Veloce”, la regata più lunga del Mediterraneo, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e la SSI Sport & Events, a partire dal 2026, si chiuderà proprio a Trieste in occasione della 58^ edizione della Barcolana.

Ne hanno parlato nel panel “La vela al centro: il Marina Militare Nastro Rosa Tour incontra la Barcolana”, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Barcolana Mitja Gialuz, il Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo Erika Guerri, il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) – Francesco Ettorre, il Ceo SSI sport&events srl Riccardo Simoneschi.
A moderare l’evento Giulio Guazzini, Giornalista Rai e velista.

Lo sport della vela connette i territori attraverso le rotte e simboleggia un completo abbraccio all’Italia, alla sua bellezza e alla sostenibilità. Le due regate come volano per la crescita, lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese.

