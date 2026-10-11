A Sutrio nasce il Circolo di Scacchi Torri Carniche

SUTRIO – Dopo il grande successo della prima edizione della scorsa primavera, sono ripresi a Sutrio i corsi di scacchi per diversi livelli di conoscenza e di avvicinamento al gioco per bambini. Ad organizzarli con la Pro Loco è la locale associazione scacchistica, che nel frattempo si è strutturata e, sotto il nome di Circolo di Scacchi Torri Carniche, si appresta a diventare l’unico circolo di scacchi con affiliazione FSI della Carnia.

Partiti a marzo con i primi corsi, i fondatori hanno programmato l’assemblea costitutiva per fine ottobre, mentre a gennaio 2027 avverrà appunto l’affiliazione ufficiale alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) per permettere agli iscritti di ottenere la tessera agonistica. Guidato dal presidente Giovanni Riefolo, il circolo è l’unica realtà in Carnia a offrire un calendario così strutturato di corsi ed eventi e le sue attività si svolgono nella sala polifunzionale di Sutrio.

I corsi sono pensati per avvicinare nuovi appassionati al mondo degli scacchi e approfondire la comprensione delle strategie di gioco da parte di chi li pratica già, in un ambiente cordiale e accogliente, rafforzando lo spirito di comunità. L’associazione si rivolge con formule flessibili a tutte le età, compresi i bambini, per i quali l’avvicinamento al gioco avviene tramite strumenti ludici, come scacchiere giganti e magnetiche, e da febbraio sono già previsti progetti per il doposcuola.

Il Corso base è il punto di partenza per comprendere come si articolano le fasi del gioco e quali sono i principi per svilupparlo in modo solido e armonico. Il Corso avanzato è adatto a chi vuole migliorare il proprio gioco, in generale o in preparazione a tornei di livello agonistico, con lo studio di strategie, patten e tattiche, approfondendo le conoscenze teoriche in tutte. Dato che l’istruttore principale certificato FSI si collega da Roma, le lezioni vengono registrate e caricate sul sito ufficiale torricarniche.it, consentendo agli iscritti che hanno impegni di lavoro o familiari di rivederle in qualsiasi momento. Le lezioni sono alternate a serate di gioco libero aperto a tutti il martedì e il venerdì (calendario su https://torricarniche.it/calendario-2026/).

“In agosto la nostra associazione ha riscontrato un grande successo organizzando il suo primo Torneo regionale amatoriale, che ha visto la partecipazione di circa 40 giocatori di tutte le età e provenienze – dice il presidente Giovanni Riefolo – Per febbraio, l’obiettivo è portare in Carnia un altro Maestro FIDE per una due giorni di corsi specifici, che si concluderà con una partita simultanea su 30 scacchiere.”

Per informazioni:

Pro Loco Sutrio – Tel: 0433 778921 – [email protected] – https://torricarniche.it