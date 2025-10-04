Barcolana, sabato di bonaccia, grande successo a Grado

TRIESTE – Dopo la Bora, e in attesa di quella prevista per domenica 5 – che sarà la grande protagonista a Trieste – il primo sabato di Barcolana è stato caratterizzato dalla bonaccia.

Niente regate oggi per il Para Sailing, che ha così proclamato i propri campioni europei, e una sola prova per la Barcolana Young a Trieste – organizzata con il supporto di Fondazione CRTrieste, Aqua Dolomia, UniCredit e Ferrarini – con gli oltre 170 atleti e atlete scesi in mare nel pomeriggio avanzato per riuscire a chiudere la prima prova di giornata. A Grado, invece, proprio l’assenza di vento ha permesso di vivere un’edizione straordinaria della Barcolana Grado SUP Experience, con un record di partecipanti e grande divertimento in acqua e a terra.

Nel frattempo, il gruppo di cicloturisti e gli atleti di kayak e rafting protagonisti dei primi due appuntamenti non competitivi di Barcolana Lake UP si sono incontrati al ponte di Pioverno (Venzone) per celebrare insieme la prima edizione dell’evento organizzato da Barcolana in Alto Friuli. L’attenzione è ora rivolta alle condizioni meteo di domenica 5 ottobre: la Bora sostenuta prevista al mattino ha comportato alcune modifiche di programma, ma non ha intaccato l’attesa e l’entusiasmo per l’arrivo di Gregorio Paltrinieri, ambassador Honda per Barcolana Nuota powered by Honda – Trofeo Luca Giustolisi.

Il Villaggio di Piazza Unità ha aperto alle 17.00, mentre alle 21.00 in Piazza Ponterosso è in programma il concerto speciale di Diodato, a ingresso gratuito.