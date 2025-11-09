Centauro 56enne, sanvitese, si scontra con auto e muore

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) – Un motociclista è morto nel pomeriggio dell’8 novembre in un incidente stradale avvenuto sulla Strada regionale 453 nel comune di San Daniele del Friuli (Udine).

Il centauro, Giovanni Manucci, di 56 anni, di San Vito al Tagliamento, impiegato alla Maschio Gaspardo, per cause ancora non chiarite si è scontrato con due auto ed è morto all’istante.

L’impatto, avvenuto poco dopo le 16.30, ha innescato un incendio che ha bruciato la moto e una delle vetture.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli e Spilimbergo, che hanno spento le fiamme e verificato che nessuno fosse rimasto intrappolato nei veicoli. I conducenti delle auto, infatti, sono riusciti a mettersi in salvo prima che divampasse l’incendio e sono stati poi assistiti dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg.

Foto: Ansa.